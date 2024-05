Storie di aziende di successo Ora c’è il podcast

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) SOLO IL 10% degli imprenditori italiani ha meno di 35 anni. Per contrastare questa tendenza il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali di Torino, nell’anno in cui la città è Capitale Italiana della Cultura d’Impresa ha deciso di creare una miniserie di 5, ognuno dedicato alla storia di un imprenditore di. In Italia, dal 2011 ad oggi, mancano all’appello 165mila imprese giovanili, con il tasso di imprenditoria giovanile che si è complessivamente ridotto del 2,9%. Le imprese giovanili (ossia lecon la maggioranza dei titolari o soci con meno di 35 anni) rilevate da Infocamere-Unioncamere sono 522mila 088 al 31 dicembre 2022, con riduzioni rilevanti rispetto agli anni precedenti: -15mila 829 sul 2021 (-3,4%) e ben -38mila 793 sul 2019 (-9,9%). Il motivo di questa crisi di vocazione imprenditoriale ...