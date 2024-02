Le grandi famiglie italiane di imprenditori | storie | patrimoni e successi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 – Da Ferrero ai figli di Berlusconi, da Del Vecchio a Ferrari, passando per John Elkann e i Benetton. Passano gli anni e cambiano le generazioni, ma lediitaliani resistono al tempo, anche se con quote minoritarie delle società che hanno fondato (loro o i loro genitori o nonni). Come i Moratti, ad esempio, una dellepiù ricche di Milano, che hanno ceduto il controllo delle raffinerie Saras agli svizzeri di Vitol, che detengono infrastrutture energetiche in tutto il mondo. Massimo ha ereditato l'azienda dal padre Angelo. Tra i paperoni italiani 2023, secondo la classifica Forbes, risulta il capitano d’industria Giovanni Ferrero, il secondogenito di Michele, figlio di Piera e Pietro, fondatori dell'impero del cioccolato, che conta un ...

Eccezionali balli in maschera hanno coinvolto grandi e piccoli, animando l’intera piazza Cavour con musiche folk, etniche e dei cartoni animati. Il programma scelto per questa prima giornata della XXI ...Passano gli anni e cambiano le generazioni, ma le grandi famiglie di imprenditori italiani resistono al tempo, anche se con quote minoritarie delle società che hanno fondato (loro o i loro genitori o ...non chiedano di entrare in altre famiglie politiche (S&D o Renew). Il M5S negli ultimi sondaggi italiani è dato attorno al 17%, la stessa percentuale del 2019, quando prese 14 seggi. Non dovrebbe ...