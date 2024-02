Il famoso conduttore italiano e la politica paparazzati insieme

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Personaggi tv. Beccati! Ile lanon si nascondono più – Da mesi il gossip impazza. Salvo Sottile è stato paparazzato assieme ad una nota. E tra i due, come riferisce «Fanpage», che ha rilanciato gli scatti di «Diva e Donna», ci sarebbe del tenero. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e donne”, l’addio clamoroso: chi lascia il programma per sempre Leggi anche: “Grande Fratello”, è bufera su Sergio D’Ottavi: il brutto gesto tra le parole di Greta Beccati! Ile lanon si nascondono più Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni sarebbero una coppia. Una voce che circola già dall’estate ...

Ilary Blasi, c’è chi ci va giù pesante: “Creato imbarazzo ai vertici Mediaset”: Karina Cascella non le manda a dire: “Penso che Ilary abbia creato imbarazzo ai vertici” Sembra non esserci pace per Ilary Blasi che, da quando è uscito ...

Paolo Brosio, visibilmente dimenticato dalla sua ex: non ha più speranze il noto conduttore | La soffiata è terribile: Pessime notizie per Paolo Brosio: l'idillio con la sua ex fiamma è finito nel dimenticatoio in favore di un nuovo flirt tutto pepe ...

Luciana Littizzetto ricorda Maurizio Costanzo: “Sei stato il primo a credere in me…”: Luciana Littizzetto a Maurizio Costanzo ha dedicato una delle sue famose letterine: nello speciale di Canale 5 ha fatto anche commuovere Maria De Filippi ...