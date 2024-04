Ngonge carica il Napoli | Uniti per vincere tutti insieme

Napoli-Roma, voti e giudizi dei quotidiani: diversi giocatori positivi nella valutazione, ma L’eroe è Svilar Napoli-Roma è stata una gara appassionante, dove le due squadre hanno vissuto la sensazione di poter vincere e perdere, per poi doversi “accontentare” di un pareggio per 2-2. Prendendo come ...

“Giocavo in giardino con mio papà, con mio fratello maggiore, iniziavo a toccare il pallone in famiglia” Queste le parole di Cyril Ngonge, attaccante del Napoli, rilasciate in un’intervista ai canali ufficiali del club in cui si è raccontato, a cominciare dai primi calci dati a un pallone: ...

