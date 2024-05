Roma - domani alla Nuvola di Fuksas il Convegno Stati Generali dei Commercialisti 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2024) La lotta al riciclaggio tra le sfide chiave per i professionisti secondo ALAVIE, società che da 30 anni supporta i professionisti nella lotta all’illegalità, per garantire all’imprenditorialità italiana un Paese più attrattivo verso l’Europa. Si terranno il 7 maggio glidei, evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottoried Esperti Contabilidi, il prestigioso centro congressino, che vede la partecipazione di ALAVIE come azienda attiva nei servizi di consulenza e gestione operativa degli adempimenti antiriciclaggio. Duemila sono i professionisti attesi che si incontreranno per un confronto su PNRR, economia, fisco, sostenibilità, crisi d’impresa e ...