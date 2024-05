Starfield | Shattered Space - il DLC sarà incentrato sulla Casa Va’Ruun?

(Di lunedì 6 maggio 2024) Mentre i fan aspettano con ansia il prossimo aggiornamento di, previsto per il 15 maggio, il team di sviluppo è al lavoro sul DLC, in arrivo entro il 2024. Nonostante Bethesda non abbia ancora rivelato molte informazioni, alcuni utenti potrebbero aver notato dettagli interessanti nel video dedicato all’aggiornamento. Nel filmato, infatti, sono presenti alcuni elementi che sembrano indicare cheprincipalmente. Come notato da diversi utenti tramite Reddit, al minuto 4:50 è possibile notare brevemente una stringa di codice in cui sono presenti dei riferimenti alla. Solo la scorsa settimana Bethesda ...

