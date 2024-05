Star Wars - la riedizione di La Minaccia Fantasma fa grandi numeri al botteghino

Ahmed Best ha rivangato il periodo in cui ha subito l'odio degli hater per il suo personaggio nella saga prequel. Tra i personaggi più odiati dai fan di Star Wars spicca indubbiamente Jar Jar Binks, gungan protagonista della saga prequel di Star ...

La nuova serie ambientata nel MandoVerse non ha ancora una data d'uscita Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Jon Watts ha parlato del lavoro svolto su Skeleton Crew , la nuova serie Star Wars in arrivo su Disney+. Dopo aver ...

Chi c'era 25 anni fa, lo ricorda bene: Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma era atteso all'inverosimile, e il senso di delusione si trasformò per un nutrito numero di fan di Star Wars in vera ...

Dopo aver plasmato lo Spider-Man dei Marvel Studios, Watts ha infatti creato questa nuova serie che sarà ambientata nella stessa timeline del MandoVerse (che comprende le serie The Mandalorian, The ...

