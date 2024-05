LEGO Fortnite | come ottenere tutte le armi di Star Wars

(Di lunedì 6 maggio 2024) Che la Forza sia con voi e con i vostri mattoncini: ledisi uniscono all’arsenale di, eccoottenerle Il crossover conè tornato pure sull’Isola del Loop, coinvolgendo però anche le altre modalità: è giunto il momento di spiegarvilea tema su. O, per meglio dire, le altre: alla spada laser abbiamo già dedicato una guida a parte, ma (fragilità in stile Dark Souls/Tears of the Kingdom permettendo) l’arsenale targato George Lucas permette altri modi per rispedire i nemici a calci fino alla Galassia Lontana Lontana. Che voi finiate accerchiati da tizi poco raccomandabili nelle caverne o che vi ...

