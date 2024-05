Squalificato per doping? Nuova carriera da attore per Pogba | reciterà nel film 4 Zeros del regista Onteniente

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lontano dai campi per quattro anni a causa di una squalifica per– riscontrata dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto – Paulintraprende unadain Francia. Secondo il quotidiano Le Parisien, infatti, il centrocampista della Juventusnel“4” delfrancese Fabien. Avvistato lo scorso giovedì pomeriggio allo stadio Parc di Rueil-Malmaison (a Hauts-de-Seine), il calciatore era sul set in compagnia di altri due attori, Gérard Lanvin e Didier Bourdon. La trama del: il ruolo diÈ la storia di un giovane ragazzo, Kidane, che lascia la sua famiglia per attraversare il Mediterraneo e sogna di giocare per ...

