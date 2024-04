GFVip, ex vincitore del programma sulla sua nuova carriera in tv: "Sono scoppiato a piangere" - L'ex vincitore del GFVip, Tommaso Zorzi, ha iniziato un nuovo programma in tv: ecco cosa ha raccontato dell'esperienza!comingsoon

Grande Fratello: chi sarà il vincitore di questa edizione - Emozionanti sorprese, eliminazioni e la proclamazione del vincitore: al via con la finale di Grande Fratello! Questa sera, lunedì 25 marzo, Alfonso Signorini in compagnia dell'opinionista Cesara ...grandefratello.mediaset

Programmi tv - Fanpage.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 57 del 26/07/2011. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del mat ...fanpage