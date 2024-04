Isola dei famosi - esplodono i malumori in Honduras | Marina Suma in difficoltà

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 27 aprile 2024) Cosa è accaduto a L’deinelle ultime ore: tensioni etra i concorrenti I concorrenti dell’deinelle ultime ore si sono ritrovati a fare i conti con l’addio di Pietro Fanelli. Il giovane ha deciso di abbandonare il reality di Canale Cinque in seguito alleaffrontate di recente. Uscita di scena che è stata accolta in un clima diviso, tra qualche dispiacere, pochi, e sollievo per le varie polemiche alzate dal giovane di recente. Tiene banco poi il tema capanna. Nonostante l’impegno e la determinazione, a quanto pare la struttura della capanna presenta alcuni questioni da risolvere. Matilde Brandi ha provato a parlarne con Samuel e insieme cercano di trovare una soluzione per migliorarla. Intanto, un nuovo Comunicato è stato letto dai ...