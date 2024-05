Sky festeggia i dieci anni di Gomorra - la serie italiana dei record e la più popolare nel mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Protagonisti di nuovo assieme in speciale tra ricordi e aneddoti Era il 6 maggio del 2014 ed esordiva su Sky la prima stagione di. In occasione dei 10dal debutto, i protagonisti delladeisi ritrovano per lo speciale– la: 10dopo. Marco D’Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel) – ma non mancheranno sorprese e partecipazioni speciali – di nuovo insieme per ricordare e celebrare l’avventura vissuta sul set. Lo speciale debutterà sabato 25 maggio (in prima serata) su Sky Atlantic e in streaming su Now, e sarà disponibile anche on demand. In più, dal 25 maggio al 2 giugno Sky Atlantic +1 ...