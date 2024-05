Gomorra - La serie 10 anni dopo | la reunion su Sky e Now il 25 maggio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sabato 25dalle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW lo speciale suche sarà poi disponibile on demand.- Lacompie dieci. Era il 6del 2014 quando esordiva su Sky la prima stagione di un titolo che avrebbe scritto alcune delle pagine più entusiasmanti della storia della TV italiana, conquistando poi il mondo. A 10dal debutto, i protagonisti delladei record si ritrovano per lo speciale- LA: 10. Marco D'Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel) - ma non mancheranno ...

Home » Spettacolo » 10 anni fa il debutto di Gomorra, la serie che ha ha fatto la rivoluzione - Home » Spettacolo » 10 anni fa il debutto di gomorra, la serie che ha ha fatto la rivoluzione - Per l'occasione arriva su Sky e Now uno speciale tra ricordi e aneddoti dal set per celebrare il viaggio di una produzione diventata cult ...

Sky festeggia i dieci anni di Gomorra, la serie dei record - Sky festeggia i dieci anni di gomorra, la serie dei record - Era il 6 maggio del 2014 ed esordiva su Sky la prima stagione di gomorra. In occasione dei 10 anni dal debutto, i protagonisti della serie dei record si ritrovano per lo speciale gomorra - la serie: 1 ...

Arriva la puntata speciale su Gomorra, nuovi contenuti per i fan - Arriva la puntata speciale su gomorra, nuovi contenuti per i fan - Il 6 maggio del 2014 esordì su Sky la prima stagione di gomorra. In occasione dei 10 anni dal debutto, i protagonisti della serie dei record si ritrovano per lo speciale gomorra – La serie: 10 anni ...