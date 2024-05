Sinner potrebbe saltare il Roland Garros e tornare per i tornei su erba | ipotesi sul tavolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) Quando rivedremo in campo Jannik? Una domanda a cui neanche lui può rispondere con certezza al momento. La problematica all’anca, emersa nel corso del torneo di Madrid e già esistente prima della sua presenza in Spagna, si è rivelata più importante del previsto.ne ha parlato ieri nella conferenza stampa al Foro Italico. “Abbiamo fatto una risonanza a Madrid e c’era qualcosa che non andava. A Monte-Carlo abbiamo fatto altri esami e preso questa decisione. Io vorrei giocare in tutti i, ero il primo a dire di provare anche a Roma”, aveva dichiarato il pusterese. Il nostro portacolori non è entrato nel dettaglio della criticità, facendo però capire che la sua presenza per il(in programma dal 26 maggio per il tabellone principale) è a rischio. “Sicuramente Parigi lo ...