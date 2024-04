(Di martedì 9 aprile 2024) Primo giorno pieno di tabellone principale a Montecarlo, dopo l’antipasto domenicale, e prime im(molto lunghe e circostanziate) di Guidocirca gli eventi nella puntata speciale di TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport, legata al Masters 1000 del Principato. “La sconfitta di Arnaldi ha dato un po’ più fastidio perché si pensava potesse vincere, anche per come s’era messa la partita. Nagal la scorsa settimana ha buttato via la partita con Sonego a Marrakech, se va a cercare il dritto a sinistra spinge come un matto, ma è un po’ disordinato. Molto positiva la prestazione di Musetti: era sotto un break nel primo volendo stare al ritmo di Fritz, che però ha mostrato limiti tattici sulla terra. Quando Lorenzo è riuscito a essere più consistente e profondo, a variare un po’, l’ha mandato fuori giri. Però mi è piaciuto l’atteggiamento ...

Monaco avverte: “Alcaraz favorito per Parigi. Giusto che Sinner si tolga pressioni, Berrettini da Finals” - Primo giorno pieno di tabellone principale a Montecarlo, dopo l'antipasto domenicale, e prime impressioni (molto lunghe e circostanziate) di Guido Monaco circa gli eventi nella puntata speciale di Ten ...oasport

ON AIR - Lo Monaco: "Zaniolo ha qualità, Italiano e Manna potrebbero far bene al Napoli" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: “L'augurio è che la corsa all'Europa non sia già delineata, ma è molto difficile c ...napolimagazine

L'EX JUVE DE LIGT: "FELICE AL BAYERN, NON VADO VIA" - "Sono felice al Bayern Monaco, non ho intenzione di lasciare. Mi hanno dato affetto e ora sto bene qui". Musica e parole di Matthijs de ...sportmediaset.mediaset