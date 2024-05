Sinner - medico sportivo | Giusto fermars - atleti non sono macchine

Sinner - medico sportivo : “Giusto fermarsi - atleti non sono macchine” (Adnkronos) – La scelta di Jannik Sinner di rinunciare a giocare fino a che le sue condizioni fisiche non saranno al 100% “è estremamente corretta. Gli atleti non sono macchine. E’ giusto fermarsi per evitare che un problema di poco conto possa ...

