Sfregia la ex compagna col coltello e uccide il papà intervenuto per difenderla | arrestato Era a processo per stalking

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ha atteso che uscisse dalla palazzina motivato ad aggredirla a tutti i costi. Per questo un ex avvocato, Marco Manfratti, di 40 anni, si è appostato intorno alle 13 di oggi in via Ciro Menotti...

