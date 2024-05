Sfondano le vetrine della banca e rubano la cassaforte | banditi in fuga nel Napoletano

Con una Fiat 500 usata come ariete hanno sfondato le vetrine del negozio. E mezzo minuti sono riusciti a portare via occhiali per un valore di circa 50mila euro. Il furto con spaccata è avvenuto a Firenze, dove i carabinieri sono riusciti a fermare poco prima che scappassero in aeroporto tre ... Continua a leggere>>