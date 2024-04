Sfondano le vetrine di un negozio con una 500 e rubano 50mila euro di occhiali | beccati in aeroporto a Pisa – Il video

(Di sabato 6 aprile 2024) Con una Fiat 500 usata come ariete hanno sfondato ledel. E mezzo minuti sono riusciti a portare viaper un valore di circa. Il furto con spaccata è avvenuto a Firenze, dove i carabinieri sono riusciti a fermare poco prima che scappassero intre uomini, fra i 33 e i 43 anni, tutti cittadini romeni. La banda era arrivata in Toscana lo scorso 15 marzo, spostandosi tra le province di Firenze e. Con l’aiuto di due persone ancora da identificare, hanno rubato l’auto a Scandicci la notte prima del furto. La mattina dopo, usando sia l’auto che un grosso tronco, hanno sfondato lee la porta di ingresso del. Dopo il furto, la banda era già pronta a scappare con un volo diretto ...

