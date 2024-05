Roma-Juventus 1-1 Le pagelle dei giallorossi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lapareggia all’ Olimpico contro la, offrendo una prestazione migliore sia sul piano caratteriale che del gioco rispetto alle ultime uscite. Primo tempo che vede imanovrare il pallone, con i bianconeri che difendono dietro la linea della palla, in attesa di recuperare il possesso e ripartire in contropiede. Itrovano il gol del vantaggio nel primo tempo, dopo aver preso un legno con Kristensen, un’incursione di Baldanzi sulla destra crea l’azione del gol siglato da Lukaku, complice un Gatti più che impreciso. La risposta Juventina non tarda ad arrivare, Chiesa manda in confusione Pellegrini, libero di crossare trova una traiettoria perfetta per il colpo di testa di Bremer, il brasiliano giganteggia sui difensorie trova il gol del pareggio. Secondo ...

Roma – Big match domenicale per la Roma, ospite all’Olimpico la Juventus per una partita cruciale in questo finale di stagione, i tre punti in palio rappresentano ancora una volta il bisogno principale dei giallorossi nella lotta Champions. Qualche ...

