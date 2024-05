Senzatetto picchiato tra le coperte Paura a Campo di Marte | blitz di notte

(Di lunedì 6 maggio 2024) Era avvolto in una coperta, per scaldarsi dalla solitudine e da una vita che mette spalle al muro. Dormiva, a mezza, rannicchiato sulla grata di un supermercato, nella zona didi. La "terra di mezzo" deiche spesso incrocia quella degli spacciatori di morte al mercato della droga. La "terra di mezzo" di chi prova a sopravvivere e si accontenta di un angolo "sicuro" per riposare con le poche cose che riesce a trattenere: qualche maglione, buste dove riporre la solitudine. Ma nellatra sabato e domenica ha rischiato grosso: perchè c’è chi si è scagliato contro di lui è lo ha. Poi si è allontanato lasciando l’uomo dolorante riverso a terra. Sono stati gli specialisti del soccorso a prestargli le prime cure e ad accertarsi che non avesse ...

