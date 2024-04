Donazioni per i senzatetto In campo i familiari delle vittime del Covid

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) A quattro anni dall’inizio della pandemia, idel, riuniti nell’Associazione #Sereniesempreuniti, si sono resi protagonisti di un’altra lodevole iniziativa, mostrando vicinanza ai più deboli: idi Milano. L’iniziativa è stata messa ingrazie a un’associata che ha fatto da trait d’union mettendo in contatto #Sereniesempreuniti con l’associazione Mutuo soccorso Milano, nata a sua volta durante la pandemia per aiutare famiglie in difficoltà e senza dimora. "A oggi sono state fatte due– spiegano le persone che hanno partecipato – grazie anche al materiale raccolto tra noi associati di #Sereniesempreuniti e altre sono in programma. Sono stati momenti toccanti che ben esprimono la finalità di ente del terzo ...