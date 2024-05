Dispersione scolastica - Valditara annuncia Agenda Nord sul modello di Agenda Sud | Il sistema unitario non sarà frantumato

Ad Asti , il "decreto Caivano" mostra i primi effetti con l'emissione di ammonimenti da parte del sindaco ai genitori di ragazzi che non frequentano la scuola. Cinque richiami formali sono già stati emessi e altrettanti sono in vista, con mamme e ...

“A scuola per il futuro”, 1 milione e mezzo contro l’abbandono scolastico - “A scuola per il futuro”, 1 milione e mezzo contro l’abbandono scolastico - Lanciata la seconda edizione del bando di Fondazione Cdp per finanziare progetti anche del Terzo settore contro la dispersione. C'è tempo fino al 4 luglio per partecipare ...

Dispersione e abbandono scolastico, per molti docenti è un problema urgente. Ne parliamo con la preside Di Liberti [INTERVISTA] - dispersione e abbandono scolastico, per molti docenti è un problema urgente. Ne parliamo con la preside Di Liberti [INTERVISTA] - Nell’ambito della nostra iniziativa “Dillo al Ministro” molti docenti hanno voluto dire la loro sul tema della dispersione sottolineando che si tratta certamente di uno dei problemi più urgenti da aff ...

Da Fondazione Cdp 1,5 milioni anti abbandoni - Da Fondazione Cdp 1,5 milioni anti abbandoni - Al via la seconda edizione del bando “A scuola per il futuro” di Fondazione Cdp. In palio ci sono 1,5 milioni di euro per i progetti anti-dispersione scolastica. Si rinnova così l’impegno dell’ente no ...