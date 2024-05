La maestra scomparsa e poi ritrovata cambia versione | Volevo farla finita Il suo racconto

Lanciano (Chieti), 6 maggio 2024 – Milena Santirocco , scomparsa da Lanciano (Chieti) il 28 aprile e ritrovata a Castel Volturno (Caserta) sei giorni dopo, si è allontanata volontariamente da casa con l’intento di suicidarsi: non si è trattato di un ...

Di Milena Santirocco, maestra di ballo di Lanciano, si erano perse le tracce domenica 29 aprile. Quel giorno, la donna aveva pranzato con la famiglia e poi era uscita per fare una passeggiata al mare. scomparsa in Abruzzo, ricerche con cinofili e ...

La maestra scomparsa e poi ritrovata ha cambia to versione dei fatti sui suoi ultimi giorni: il racconto agli investigatori di Milena Santirocco

Milena Santirocco, la verità nella notte: «Non sono stata rapita, ho inventato tutto. Volevo uccidermi» - Milena Santirocco, la verità nella notte: «Non sono stata rapita, ho inventato tutto. Volevo uccidermi» - La versione data da Milena Santirocco non aveva convinto sin dal momento in cui si è presentata in commissariato a Castel Volturno la sera del 4 maggio. Ed è stata la ...

La maestra Milena Santirocco scomparsa e poi ritrovata cambia versione: "Volevo farla finita". Il suo racconto - La maestra Milena Santirocco scomparsa e poi ritrovata cambia versione: "Volevo farla finita". Il suo racconto - La maestra scomparsa e poi ritrovata ha cambiato versione dei fatti sugli ultimi giorni: il racconto agli investigatori di Milena Santirocco.

LANCIANO: SANTIROCCO RITRATTA, “NESSUN SEQUESTRO, MI SONO INVENTATA TUTTO. VOLEVO UCCIDERMI” - LANCIANO: SANTIROCCO RITRATTA, “NESSUN SEQUESTRO, MI SONO INVENTATA TUTTO. VOLEVO UCCIDERMI” - LANCIANO – Svolta nella vicenda sulla scomparsa della maestra di ballo Milena Santirocco di Lanciano (Chieti) che ha confessato nel corso di un nuovo interrogatorio nella serata di ieri, 5 maggio ...