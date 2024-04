Roma editoria – Da Italia viva “Pieno sostegno a tutti i lavoratori dell’agenzia di stampa ‘Dire’ | oggi nuovamente in sciopero contro i licenziamenti ” 

(Di giovedì 11 aprile 2024) “aiDire,inper chiedere all’editore di reintegrare i giornalisti licenziati lo scorso dicembre e corrispondere per intero gli stipendi arretrati. Ci auguriamo che le loro istanze vengano accolte e che sia salvaguardata questa storica realtàle, a tutela del pluralismo e della qualità dell’informazione nel nostro Paese”. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di. Max L'articolo proviene daSera.

Roma, la denuncia di una 14enne: "Drogata e vessata nel campo nomadi" - (Adnkronos) - Una 14enne ha raccontato di essere stata drogata nel campo nomadi di via di Salone a Roma. A soccorrerla una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri a cui la ...reggiotv

Hiroshige, Tamburi e McWilliams si sfidano in una mostra a Roma - Contro ogni previsione, Utagawa Hiroshige, Ennio Tamburi e Mathew McWilliams si ritrovano insieme in una mostra allo Studio E.T. Works ...artribune

Dopo Suviana. Non è con gli slogan contro i subappalti che si rendono più sicuri i posti di lavoro - Oltre un secolo di scioperi generali e una domanda: servono L’assemblea straordinaria indetta dalla Cisl per sabato prossimo a Roma sui temi della sicurezza del lavoro è più utile di cortei e parole ...ilfoglio