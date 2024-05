Sciopero Rai flop - per la prima volta non c' è l' adesione al 100%

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Unirai non partecipa all'astensione del lavoro proclamata dal sindacato di sinistra Usigrai per tutto il 6 maggio e fa sì che molti telegiornali della televisione di Stato vadano in onda in forma sostanzialmente regolare: "Questa è la stagione del pluralismo"