Sciopero Rai - Cgil Napoli e Campania | Al fianco della battaglia di Usigrai

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 6 maggio 2024)su Rai: “Per un servizio pubblico autonomo e indipendente”. “Laesprime solidarietà e vicinanza allodelle giornaliste e dei giornalistiRai regionale, iscritti al sindacato, proclamato per la giornata odierna, per protestare contro il piano industriale dell’azienda radiotelevisiva pubblica, patrimonio di tutti gli italiani e le italiane”. Così, in una nota, lain merito allodelle giornaliste e dei giornalisti Rai proclamato per la giornata di oggi, lunedì 6 maggio. “Un piano industriale che, come spiega il sindacato dei giornalisti, ...