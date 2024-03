I consiglieri regionali firmatari del dossier | Ecco perché abbiamo parlato con la Schlein

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024) "Siamo dispiaciuti della polemica apparsa su il Resto del Carlino che mira chiaramente ad accentuare le divisioni interne al Partito quando invece servirebbe una maggiore tensione unitaria e una più concreta propensione al confronto". Lo scrivono idel Pd, ma ovviamente non tutti. Isono sei su otto: Maurizio Mangialardi, Fabrizio Cesetti, Manuela Bora Micaela Vitri, Anna Casini e Andrea Biancani. In pratica quelli che, circa un mese fa, hanno promosso e partecipato all’incontro a Roma con la segretaria nazionale Elly(Mangialardi e la Casini erano fisicamente nella capitale, gli altri si sono collegati da remoto) per mettere nel mirino la gestione regionale del partito. Coloro che invece non hanno firmato il documento sono invece Antonio Mastrovincenzo e Romano Carancini, cioè i ...