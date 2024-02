Sassuolo-Napoli 1-6 | De Laurentiis | “Complimenti alla squadra per questo bel risveglio”

TWEET - Caputi: "Successo confortante per il Napoli, può essere il punto di partenza per il rilancio": "Il Napoli dilaga contro un Sassuolo in completa confusione. Per gli azzurri un successo confortante non solo per il punteggio, ma perché può essere il punto di partenza per il definitivo rilancio. Mo ...napolimagazine

Pagina 60456 - sottopagina 1: 28/02 19:52 Calcio, Serie A: Sassuolo-Napoli 1-6 28/02 19:12 Valanga a Racines su 3 persone,un morto ...televideo.rai

Napoli, De Laurentiis esulta sui social: "Complimenti alla squadra per questo bel risveglio!": Aurelio De Laurentiis torna a 'twittare' dopo una partita del Napoli. Il patron azzurro si è voluto complimentare con la squadra dopo il rotondo successo per 1-6 nel recupero di campionato contro il ...napolitoday