Una Donna è stata uccisa questo pomeriggio dal marito che l'ha accoltellata nel corso di un litigio nella loro abitazione in via Corvaglia, alla periferia di Taurisano, in provincia di... (ilmessaggero)

Donna uccisa a coltellate dal marito: ferita la vicina di casa, ha provato a difenderla. «Stavano per separarsi»

Il femminicidio è una realtà che bisogna contrastare con la cultura del rispetto della Donna. Come amministrazione comunale nel nostro piccolo lo stiamo facendo". Solo dal'1 gennaio al 10 marzo, ...leggo

Lecce, accoltellata e uccisa dal marito durante un litigio a Taurisano: si consegna in commissariato: Una tranquilla abitazione, una coppia come tante, residente in via Corvaglia, a Taurisano, in provincia di Lecce, dove si è consumato un orrore, l’ennesimo, che vede una Donna morire, uccisa a ...tag24

Femminicidio nel Salento, Donna uccisa a coltellate dal marito: Una Donna è stata uccisa questo pomeriggio dal marito che l’ha accoltellata nel corso di un litigio nella loro abitazione in via Corvaglia, alla periferia di Taurisano, in provincia di Lecce. L’uomo – ...corrieredellacalabria