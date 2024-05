Sarò con te - 770 mln di incassi in 2 giorni in soli 150 cinema per il film sullo Scudetto del Napoli | è un record

(Di lunedì 6 maggio 2024) ‘Challengers’ di Luca Guadagnino guida il box office italiano anche nell’ultimo weekend, il primo del mese di maggio. Portandosi a casa altri 792.510 di euro, con una media di 1.410 euro, ilsupera i 3 milioni complessivi (3.039.017 euro), avvicinandosi al risultato di ‘Chiamami col tuo nome’ (3.180.790 euro), il secondo maggiore successo di Guadagnino in Italia dopo ‘Melissa P’ (che aveva totalizzato 6.019.385 euro). Seconda posizione per ‘con te’, il-evento sulla vittoria dellodeldello scorso anno, che ha incassato 770.213 euro in duecon una media monstre di 5.135 euro in150. Non sfonda invece ‘The Fall Guy’, l’action comedy con Ryan Gosling ed Emily Blunt, che sta faticando anche negli Stati ...

“Sarò con te” è il film che ha incassato di più anche di domenica , fin qui 770mila euro . Weekend di successo per “Sarò con te” il film sullo scudetto del Napoli. Ha fatto registrare il miglior incasso di giornata sia di sabato che di domenica . In ...

CdS – Incassi recerdo per ‘Sarò con te’: pronta una serie su Maradona - CdS – Incassi recerdo per ‘Sarò con te’: pronta una serie su Maradona - Come riporta Il Corriere dello Sport, "Sarò con te", il docu-film sullo scudetto del Napoli, è al primo posto in merito ai biglietti venduti nei cinema ...

Challengers conserva il primo posto al box office italiano, secondo il film sul Napoli calcio Sarò con te - Challengers conserva il primo posto al box office italiano, secondo il film sul Napoli calcio Sarò con te - Luca Guadagnino celebra il superamento dei tre milioni di euro al botteghino, mentre il film sul Napoli irrompe in classifica, male The Fall Guy, solo terzo con 668.000 euro.

Bellaria Film Festival, lo storico evento torna in streaming con MYmovies. Vota il tuo film preferito - Bellaria film Festival, lo storico evento torna in streaming con MYmovies. Vota il tuo film preferito - Dall’8 al 12 maggio due sezioni saranno disponibili per gli spettatori online. Le opere della Sezione Gabbiano si contenderanno il Premio MYmovies. VAI AI film I SCOPRI MYMOVIES ONE.