Sanità, italiani bocciano Ssn ma promuovono medico famiglia - Sanità, italiani bocciano Ssn ma promuovono medico famiglia - Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - Ssn bocciato medico di famiglia promosso. Solo il 45% dei cittadini giudica positivamente le prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale, e solo il 19% in ...

Come aiutare un alcolista in famiglia: alcuni consigli - Come aiutare un alcolista in famiglia: alcuni consigli - Come aiutare un alcolista Nascondere o minimizzare la dipendenza può perpetuare il problema, anziché risolverlo. Scopriamo di più nell'approfondimento.

Fimmg: italiani bocciano Ssn ma promuovono il medico di famiglia - Fimmg: italiani bocciano Ssn ma promuovono il medico di famiglia - Solo il 45% dei cittadini giudica positivamente le prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale, e solo il 19% in particolare ne dà una valutazione buona o ottima; mentre il proprio medico ...