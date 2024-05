Sanità - italiani bocciano Ssn ma promuovono medico famiglia

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "C'è un'intera fascia di popolazione adulta non vaccinata contro il morbillo . E' più che normale, quindi, che periodicamente si abbiano dei casi". Se si vuole davvero incidere su questo, "non sono sufficienti ...

Come aiutare un alcolista in famiglia: alcuni consigli - Come aiutare un alcolista in famiglia: alcuni consigli - Come aiutare un alcolista Nascondere o minimizzare la dipendenza può perpetuare il problema, anziché risolverlo. Scopriamo di più nell'approfondimento.

Fimmg: italiani bocciano Ssn ma promuovono il medico di famiglia - Fimmg: italiani bocciano Ssn ma promuovono il medico di famiglia - Solo il 45% dei cittadini giudica positivamente le prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale, e solo il 19% in particolare ne dà una valutazione buona o ottima; mentre il proprio medico ...

Dolore a Palermo per la scomparsa di Salvatore Galante, il medico dedito al servizio degli altri - Dolore a Palermo per la scomparsa di Salvatore Galante, il medico dedito al servizio degli altri - Palermo piange la scomparsa del dottore Salvatore Galante, 94 anni, scomparso nella giornata di sabato 4 maggio 2024. Originario di una famiglia di Castellammare del Golfo, Galante si è distinto per l ...