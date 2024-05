Sanità - Giani valuta il taglio Irpef per la fascia di reddito intermedia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - "Gli obiettivi che ci siamo posti in termini di riduzione delle liste d'attesa e valorizzazione del personale nei pronti soccorsi stanno ottenendo primi importanti risultati". Lo ha affermato Eugenio, presidente della Regione Toscana, secondo cui "per quello che riguarda i pronti soccorsi abbiamo tempi sicuramente più ridotti", mentre per quanto riguarda le liste d'attesa vi è una soddisfazione rispetto ai dati di un anno fa", visto che quelli di oggi sono "indubbiamente migliori".era presente nel corso di una conferenza stampa sul tema dellainsieme al segretario regionale Dem Emiliano Fossi. Secondo"è importante l'impegno del Partito Democratico su un disegno di legge che avevamo fatto partire con l'iniziativa regionale noi e l'Emilia Romagna, ovvero il 7,5% del ...

