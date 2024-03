Ossigeno sanità | Giani positivo | Più fondi | si può abbassare l’Irpef Il governo copre le spese del tram

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un gioco di incastri e ’storni’ di risorse che potrebbero, ad oggi il condizionale resta d’obbligo, avere ricadute positive sui portafogli dei fiorentini. In soldoni la Regione potrebbe attenuare l’aumento dell’addizionale Irpef (l’inasprimento della tassa annunciato alla fine del 2023 per coprire i buchi dellatoscana aveva innescato un vespaio di polemiche). Le risorse, sembra un paradosso, potrebbero arrivare dallavia. Come? Lo ha spiegato ieri il governatore Eugenio, prima della firma congiunta con il premier Giorgia Meloni dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra ile la Regione. "Nel capitolo dedicato alle opere pubbliche, nello specifico allevie – ha premesso- ci sono anche 102 milioni di euro che liberano i nostri ...