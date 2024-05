Salone del Libro di Torino | tutte le curiosità dell' edizione 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 6 maggio 2024) Questo maggio, da giovedì 9 a lunedì 13, torna uno degli eventi più attesi'anno: ilInternazionale deldi. Un'occasione imperdibile per gli amanti dei libri, ma non solo. Il SalTo, infatti, cresce esponenzialmente di anno in anno per raggiungere un pubblico sempre più vasto. Quest'anno si celebra la 36esima, intitolata “Vita immaginaria”, sotto la nuova guida di Annalena Benini con quasi 2.000 eventi al Lingotto e 650 diffusi nel territorio. Sarà il SalTo più grande di sempre, con 137.000 metri quadrati di spazi e 15.000 posti a sedere in più all'Auditorium del Centro Congressi per assistere agli eventi. Unae grandi novità di quest’anno sarà il padiglione 4, nuova aggiunta ai tradizionali padiglioni 1, 2 e 3. Trattasi di uno spazio temporaneo ...