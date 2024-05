Salone Auto Torino 2024 | Ecco cosa ci aspetta!

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilsi svolgerà dal 13 al 15 settembre, con oltre 40 marchimobilistici e la partecipazione prevista di 500.000 visitatori da tutta Italia. Andrea Levy, Presidente, ha sottolineato la sua importanza per il settoremobilistico e ha presentato il Free Pass, che offrirà convenzioni su musei, hotel, trasporti e ristoranti. Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti, ha evidenziato il valore dell’evento pere per l’industriamobilistica italiana. Iloffrirà ai visitatori la possibilità di provare diverseelettriche, ibride ...

