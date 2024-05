Salerno - banda di ladri in azione nella notte Ingente il bottino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono quattro persone con il volto travisato e che indossavano guanti gli autori dei 5 furti avvenutiappena trascorsazona orientale di. Ancora non è stato quantificato il denaro presenteroller cash, la cassaforte mobile di Banca Sella, la filiale di Parco Arbostella dove isono entrati sfondando la vetrina con un tombino. È invece di 7000 € ildel furto avvenuto all’interno della rivendita di tabacchi di via Leucosia dove sono stati portati via gratta e vinci e contanti. Soltanto tentato, invece, l’ingresso all’interno della Galleria mediterranea e presso il negozio Mediaworld nel complesso Porta del Mare ed il supermercato “Ok, il prezzo è giusto” dove ihanno ...