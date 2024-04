Commercialisti di Salerno - nasce la Fondazione | Così tuteleremo la professione nella nostra provincia

(Di martedì 30 aprile 2024) Sarà costituita giovedì prossimo, 2 maggio, presso la sede dell’Odcec in via Roma ladei Dottorie degli Esperti Contabili di. Scopo dellaè la valorizzazione e la tutela della figura professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile, il loro costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla loro formazione professionale e la promozione di iniziative sociali a favore degli iscritti alla Categoria.A tal fine, lasi propone di promuovere e organizzare la ricerca, la preparazione culturale e professionale attraverso la predisposizione di servizi per i Professionisti, iniziative editoriali, corsi e scuole di perfezionamento e specializzazione dellae di ...

