(Di martedì 26 marzo 2024) Il sole, il mare e il vento non bastano alper avere il miglior clima d?Italia. Lo certifica la nuova edizione dell?indice del clima realizzato dal Sole 24 Ore che, quasi per...

Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Dopo i tanti episodi già avvenuti in questo inizio di 2024, ancora un Dramma nel Salento . Questa volta, però, non si tratta di un suicidio o di un gesto estremo ... (dayitalianews)

Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Si è temuto il peggio, ma alla fine soltanto tanta Paura nel Salento per un Camion che è sprofonda to nella strada e ci è voluto l’intervento dei pompieri e delle ... (dayitalianews)

È stata rinvenuta una sim, risultata intestata al padre e in uso al telefono del giovane accanto al corpo di Alessio Giannaccari, il 20enne leccese rinvenuto privo di vita martedì... (quotidianodipuglia)

Salento nella morsa delle ondate di calore, il report: per tre mesi temperature sopra i 30° - Il sole, il mare e il vento non bastano al Salento per avere il miglior clima d’Italia. Lo certifica la nuova edizione dell’indice del clima realizzato dal Sole 24 Ore che, quasi ...quotidianodipuglia

In Salento donna di 84anni travolta da suv mentre attraversa: morta poco dopo l’arrivo in ospedale - È accaduto nel centro di Trepuzzi. I primi soccorsi prestati da alcuni passanti e dallo stesso autista dell’auto. Trasportata in codice rosso all’ospedale ...bari.repubblica

La Puglia non è solo il teatrino di Emiliano e Piantedosi: è terra di startup innovative - Il distretto dell’informatica, l’idrogeno verde a Brindisi, l’acceleratore in Salento, Bari subito dopo Milano, Roma e Torino per numero di ...huffingtonpost