Sabotaggi - incend - attentati Come la Russia si prepara alle elezioni europee

(Di lunedì 6 maggio 2024) Laavrebbe già iniziato are atti dio di vario tipo, daglidinamitardi aglii dolosi, fino agli atti di danneggiamento di infrastrutture site sul territorio europeo, direttamente e tramite proxies, senza preoccuparsi di provocare vittime tra i civili. A lanciare l’allarme sono i funzionari delle agenzie di intelligence di diversi Paesi europei, che avvertono su un aspettato incremento di simili gesti in concomitanza delle. Sebbene gli agenti del Cremlino già abbiano lanciato attacchi sporadici in Europa negli ultimi anni, i funzionari dell’intelligence stanno prove di uno sforzo più aggressivo e concertato, e stanno diventando sempre più espliciti riguardo questa minaccia nel tentativo di promuovere la vigilanza. ...

La reazione di Putin all'attentato al Crocus è diversa da quanto visto dopo l'11 settembre o il 7 ottobre. La Nuland e l'attentato in Niger The post Russia e Niger : gli attentati paralleli dell’Isis appeared first on InsideOver.

Allerta tra i servizi segreti europei per il rischio di sabotaggi da parte dei russi. A riferirlo è il Financial Times spiegando che la Russia starebbe preparando attacchi di sabotaggi o, attentati e incendi dolosi in tutta Europa. Il giornale ...

È da un bel po’ che l’Italia non ha un vero ambasciatore in Russia - È da un bel po’ che l’Italia non ha un vero ambasciatore in russia - L'ambasciata di Mosca è guidata da un diplomatico di grado intermedio, perché il governo russo rifiuta di dare il “gradimento” a Cecilia Piccioni, designata a dicembre ...

Petrolio, gas e basi navali: la Norvegia denuncia i sabotaggi russi. E non è una buona notizia per l'Europa - Petrolio, gas e basi navali: la Norvegia denuncia i sabotaggi russi. E non è una buona notizia per l'Europa - “Non è facile per noi scoprire chi sono questi agenti”, Torgils Lutro, capo della polizia nella Norvegia occidentale. “Si confondono con la folla, che è anche ...

Tajani allontana l'ipotesi di sabotaggi russi: "Non vogliamo far crescere la tensione, non siamo in guerra con la Russia" - Tajani allontana l'ipotesi di sabotaggi russi: "Non vogliamo far crescere la tensione, non siamo in guerra con la russia" - "Non credo a pericoli per attentati, l'unica preoccupazione riguarda gli attacchi ... Non vogliamo far crescere la tensione, anche perchè non siamo in guerra con la russia, è ben diverso essere la ...