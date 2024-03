Russia e Niger | gli attentati paralleli dell’Isis

La reazione di Putin all'attentato al Crocus è diversa da quanto visto dopo l'11 settembre o il 7 ottobre. La Nuland e l'attentato in Niger The post Russia e Niger : gli attentati paralleli ... (it.insideover)

Attacco a Mosca, Vidino: "Russia oggi è il nemico principale dell'Isis" - Il direttore del Program on Extremism della George Washington University: "In Tagikistan network radicalizzanti diffondono Islam alieno come accaduto nei Balcani" Oggi "all'atto pratico" la Russia è f ...adnkronos

Isis K in Russia, le ragioni dell’attacco - L’Isis-K si sarebbe fissato sulla Russia da almeno due anni secondo gli analisti. Il Cremlino sarebbe infatti accusato di avere le mani sporche di sangue musulmano a causa degli interventi militari ...tg24.sky