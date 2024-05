Russia -esercitazioni militari nucleari

Guerra in Ucraina, cosa succede? In Bielorussia sono già state schierate «diverse decine » di Testate nucleari russe , secondo quanto annunciato oggi dal presidente Alexander...

In Bielorussia sono già stata schierate «diverse decine » di testate nucleari russe, secondo quanto annunciato dal presidente Alexander Lukashenko , citato dalla Tass. In caso di un attacco alla Bielorussia , Minsk e Mosca risponderanno immediatamente ...

Ucraina, droni Kiev su Belgorod: almeno 6 morti. Russia attacca Sumy - Ucraina, droni Kiev su Belgorod: almeno 6 morti. russia attacca Sumy - Droni ucraini colpiscono due autobus vicino il villaggio di Berezkova: almeno 6 i morti. Putin ordina esercitazioni per uso armi nucleari non strategiche ...

