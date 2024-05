Russia | Putin ordina esercitazioni per uso armi nucleari non strategiche

(Di lunedì 6 maggio 2024) Mosca, 6 mag. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimirha incaricato lo Stato Maggiore Generale di avviaresull'uso dinon. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. "Su istruzioni del Comandante in Capo Supremo delle Forze Armate della Federazione Russa - si legge un comunicato - al fine di aumentare la prontezza delle forzenona svolgere missioni di combattimento, lo Stato Maggiore Generale ha iniziato i preparativi per lo svolgimento dinel prossimo futuro, con formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale e con il coinvolgimento dell'aviazione e delle forze navali”.

