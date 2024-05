Russia - Putin ordina esercitazioni nucleari al confine ucrain - Peskov | Dichiarazioni Macron creano serie di tensioni senza precedenti

L’esercito israeliano sta iniziando a lanciare volantini nella parte orientale di Rafah , inviare messaggi e fare telefonate ai palestinesi contenenti istruzioni sulle zone che devono essere evacuate a Rafah e su quali percorsi prendere per ...

Il presidente russo, Vladimir Putin , ha incaricato lo stato maggiore generale di prepararsi per esercitazioni sull’uso di armi nucleari non strategiche. Lo ha riferito il ministero russo della Difesa, citato da Ria Novosti. “Al fine di aumentare la ...

Le esercitazioni nucleari russe rispondono alle affermazioni occidentali sull'invio di truppe in Ucraina. Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Tass. «Le dichiarazioni di Macron sul possibile invio di truppe in Ucraina ...