(Di lunedì 6 maggio 2024) Mosca, 6 mag. (Adnkronos) - I partiti democratico e repubblicano negli Stati Uniti considerano laun nemico e cercheranno di infliggerle una sconfitta, indipendentemente dall'esito dellei presidenziali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej. "Presto ci saranno lei presidenziali negli Stati Uniti. Non c'è divisione tra democratici e repubblicani sue Cina. Uno può essere 'più duro', l'altro 'ancora più duro', ma in linea di principio non vediamo alcuna differenza. Per entrambi, non importa chi vince lei, noi siamo in generale il nemico. Che siamo un avversario o un nemico è una sfumatura, ma la “sconfitta strategica” che secondo loro dovrebbe essere inflitta allaè "l'obiettivo americano ...