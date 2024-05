Rubano tutto - a Torre Boldone anche il codice Pod per l’utenza elettrica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Come rimanere vittima di una voltura fantasma: è capitato a una signora diche dall’ottobre 2023 si trova a vivere in una situazione kafkiana a causa di una “appropriazione indebita” del suoPod, ovvero il punto di “prelievo” dell’energia. Da allora, la compagnia che gestiva la sua utenza (il Servizio Elettrico Nazionale) le ha comunicato che “non era più cliente loro, in quanto c’era stata una voltura verso altro cliente”, senza che lei abbia mai pensato di fare alcuna voltura. Ha continuato a ricevere la fornitura, ma senza alcuna bolletta, con il rischio quindi della chiusura della fornitura per morosità e dell’arrivo di multe e more per mancati pagamenti. Tramite gli uffici di Adiconsum Bergamo, la signora ha chiesto a Servizio Elettrico Nazionale chi fosse questo “presunto” cliente, ...