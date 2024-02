Torre Boldone, l'addio ad Andrea Bergamelli: «Il suo sorriso nei nostri cuori»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) LA TRAGEDIA. Celebrati nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio i funerali del 35enne morto in un tragico incidente in moto sulla pista del circuito «Ricardo Tormo» a Valencia, in Spagna.