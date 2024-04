Fele | Rrahmani? La sua è stata una stagione inguardabile Il Napoli deve sostituirlo!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 20 aprile 2024): ”Ilintervenire sul mercato innanzitutto per sostituire. La sua èuna. Non posso utilizzare altri termini’‘ A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mattia, giornalista di Canale 8. Quali sono le previsioni diper la panchina azzurra? “In questo momento credo che in cima alla lista, in termini di fattibilità, ci sia Vincenzo Italiano. Poi, dopo Antonio Conte, il sogno sarebbe Roberto De Zerbi. Ieri, il Brighton ha subìto una brutta sconfitta contro il Luton ed i calciatori potrebbero cominciare a non seguire più il proprio tecnico. Dunque, oggi potrebbero sussistere presupposti concreti per ...