Roma- Juventus è finita 1-1, scontro importantissimo in ottica Champions League. All’Olimpico la partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. GRANDE SCONTRO ? È un Roma- Juventus intenso e divertente fino alla fine per uno snodo ...

Roma, prende quota José Fontes come nuovo ds: può essere affiancato da Burdisso - roma, prende quota José Fontes come nuovo ds: può essere affiancato da Burdisso - La roma riparte da Daniele De Rossi. L`allenatore arrivato a sorpresa per sostituire Mourinho si è conquistato la fiducia della società che gli ha rinnovato il.

Internazionali d'Italia, Berrettini: "Volevo essere in condizioni diverse ma gioco perché è Roma" - Internazionali d'Italia, Berrettini: "Volevo essere in condizioni diverse ma gioco perché è roma" - "Sono qui perché è roma. Non sono riuscito ad allenarmi molto ... Lui è un ragazzo maturo nonostante l'età, quando prende una decisione lo fa pensando anche al suo futuro. Posso solo dirgli di ...

